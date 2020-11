Wegen der Corona-Pandemie entfielen alle öffentlichen Gedenkfeiern zum Volkstrauertag. In Königsberg legten Bürgermeister Claus Bittenbrünn sowie Vertreter des VdK und des Kriegervereins am Ehrenmal auf dem Schlossberg in Königsberg Kränze nieder. Der Volkstrauertag erinnert an die Opfer von Krieg, Gewalt und Vertreibung. Foto: Gerold Snater