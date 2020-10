Der Kindergarten Kothen ist um ein Spielgerät reicher. In den vergangenen Wochen wurde es bereits mit Hilfe der Eltern aufgebaut. Die Gesamtkosten mit Materialien und Aufbau betragen 8459 Euro, hieß es in der jüngsten Sitzung des Mottener Gemeinderats. Der Kindergarten beantragte einen Zuschuss.

Üblicherweise fördert die Gemeinde Motten Anschaffungen für Kindergärten mit zehn Prozent, doch wurden auch schon Zuschüsse von 20 Prozent gewährt, berichtete 1. Bürgermeisterin Katja Habersack (parteilos).

Auch 2. Bürgermeisterin Ute Becker (WG Motten) und die Gemeinderäte waren für die 20-prozentige finanzielle Unterstützung. Sie beläuft sich somit auf 1691 Euro.

Baustelle: täglich Veränderungen

Die Bauarbeiten am Kinderhaus in Motten gehen voran. So sind zusätzlich zu den Bodenplatten auch schon die Sichtbetonwände errichtet worden. Täglich gibt es an der Baustelle am Josefsheim Veränderungen.

Aktuell stehen die Betonstützmauern am alten Pfarrgarten, die Betonwände der neuen Treppenanlage sowie die Gabionenwände des Zuwegs aus Richtung Grundschule. Die Bauarbeiten befänden sich aus verschiedenen Gründen "eine ganze Ecke hinter dem Bauzeitplan".

Auch ein weiteres Nachtragsangebot sei zu erwarten. Dies sowie die Abstimmung des neuen Zeitplans seien Themen der nächsten Gemeinderatssitzung, kündigte die Rathauschefin Katja Habersack an.

Bauanträge genehmigt

Alle vier Bauanträge passierten den Gemeinderat ohne Einwände. Am Eisenhammer wird ein Carport errichtet, am Johannisplatz in Kothen ein Anbau für eine Terrassenüberdachung. In Motten werden im Auweg vier Silos zur Pelletlagerung gebaut, und in der Ringstraße steht der Bau eines Einfamilienhauses an. Alle Anträge, außer der zur Errichtung der Silos, beinhalten Befreiungsanträge, die die Räte ebenfalls absegneten.