Führungen in Pottenstein

Das Tourismusbüro Pottenstein bietet am Wochenende folgende Veranstaltungen an:

Scharfrichterführung: Samstag, 5. September, um 10.30 Uhr; Scharfrichtermuseum mit Stadtführung und optionaler Henkersmahlzeit zum Abschluss; Dauer mit Essen circa zweieinhalb Stunden, ohne Essen eineinhalb Stunden; Kosten pro Person (ab 15 Jahre) 30 Euro mit Henkersmahlzeit und 15 Euro pro Person (ab 15 Jahre) ohne Essen; Treffpunkt: Tourismusbüro Pottenstein; Anmeldung unter Telefon 0157/52713310 (WhatsApp) oder via E-Mail info@die-fraenkische-schweiz.com.

Mitmach- und Bewegungslieder für Kinder: Samstag, 5. September, um 17 Uhr; mit "Rodscha aus Kambodscha" und Tom Palme/Roland Schneider; Einlass ab 160 Uhr. Tickets nur online erhältlich unter https://rodschaundtom.ticket.io/kpmd8p44/.

Konzert der Blasmusik Kirchenbirkig: Samstag, 5. September, um 19 Uhr im Kurpark in Pottenstein. Der Eintritt ist frei. Bei Regen entfällt das Konzert.

Gruselführung: Samstag, 5. September, um 20 Uhr; sie Gruselstadtführung dauert etwa eineinhalb Stunden und kostet acht Euro pro Erwachsenem und vier Euro für Kinder von zehn bis 14 Jahren; Anmeldung unter Telefon 0157/52713310 (WhatsApp) oder per E-Mail an info@die-fraenkische-schweiz.com.

Clean-Fitness-Yoga: Sonntag, 6. September, um 17 Uhr; Mitzubringen sind Yogamatte, Handtuch, Decke, Yogakissen (falls vorhanden), bequeme Kleidung; weitere Infos via E-Mail an daniel.goldfuss@cfcoach.de oder telefonisch unter 0170/8211898; Preis für eine Zehnerkarte: 90 Euro, eine Probestunde kostet zehn Euro und eine Einzelkarte 20 Euro; Treffpunkt ist am Kurpark inPottenstein. red