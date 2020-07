Freude über Kartenspende

Zehn gespendete Eintrittskarten des Historischen Museums Bamberg bedeuten den Neustart: Sie sind die ersten Kartenspenden, die die Kulturtafel nach drei Monaten Pause erreicht haben.

"Wir freuen uns sehr, dass das Museum in dieser wirtschaftlich sicher schwierigen Zeit an die Gäste der Kulturtafel gedacht hat. Wir sind für jede einzelne Karte sehr dankbar", sagt Susanne Kleist, Projektleiterin der Kulturtafel Bamberg, die kostenlose Eintrittskarten für unterschiedlichste Veranstaltungen an Menschen mit geringem Einkommen vermittelt. Sie erreicht derzeit etwa 800 Gäste, darunter Personen im Bezug von Hartz IV, BaföG, Wohngeld oder Grundsicherung, wie das Diakonische Werk Bamberg-Forchheim mitteilt.

"Corona hat uns in den letzten Monaten gezeigt, was ohne reale kulturelle Veranstaltungen fehlt. Für unsere Kulturtafel-Gäste ist dies auch ohne Pandemie Realität", erklärt Susanne Kleist in dem Pressebericht. Sie hofft, dass mit dem Neustart des Kulturbetriebs auch wieder Eintrittskarten gespendet werden, hat aber großes Verständnis für die angespannte wirtschaftliche Situation der Kulturbetriebe. "Jede Karte, die uns erreicht, bedeutet für unsere Gäste ein großes Stück Abwechslung und Teilhabe." red