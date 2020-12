Gesucht werden Interessierte, die sich mit den Grundlagen einer gesunden Ernährung intensiver beschäftigen wollen. Die Hochschule Coburg führt das Projekt durch, welches vom Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege gefördert wird. Das Awo-Mehrgenerationenhaus ist Kooperationspartner. Im Theorieteil werden zunächst die Grundbausteine einer gesunden Ernährung thematisiert. Dieser Block umfasst vier Treffen.

Im zweiten Teil wird es praktisch. Die Gruppe wählt aus den Themen Kochbuch, Versuchsküche, Gewürze & Kräuter, Ratgeber, Regional & Bio aus. Bei der Umsetzung der Projekte dürfen die Teilnehmer dann unter anderem gemeinsam in einer Großküche kochen und einem zertifizierten Ernährungsexperten Fragen stellen. Die praktische Phase umfasst 14 Treffen. Für die Teilnahme werden keine tieferen Kenntnisse über Ernährung benötigt. Das Besondere ist, dass die Gruppenleitung ebenfalls über 65 Jahre jung ist. Aufgrund des Forschungscharakters wird eine verbindliche Teilnahme an dem Projekt gewünscht. Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Treffen werden wöchentlich im Awo-Treff stattfinden. Interessenten melden sich im Awo-Treff, Oberer Bürglaß 3, unter Telefon 09561/705380 oder per E-Mail an: mgh.coburg@awo-omf.de an. red