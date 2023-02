Seit 2018 läuft die Aktion „Ihr Zahngold für die Sicherheit“ der Feuerwehr Kirchehrenbach mit der Zahnarztpraxis von Ludwig Miller. Kürzlich ist der Erlös vom vergangenen Jahr in Höhe von 1000 Euro – in Form von zwei Tablet-PC an die Feuerwehr übergeben worden. Sie unterstützen auf zwei Einsatzfahrzeugen künftig die Führungskräfte, wie die Feuerwehr in einer Pressemitteilung schreibt.

Zahngold in Tablets investiert

„Einfach nur wieder toll“, freute sich Kommandant Sebastian Müller über die erneute Unterstützung aus dem Kreis der Patientinnen und Patienten.

Mit den Tablets haben künftig die Führungskräfte auf zwei Feuerwehrfahrzeugen die Möglichkeit, die relevanten Daten im Einsatz (Anfahrtsroute, Hydranten, weitere mitalarmierte Kräfte) einzusehen. Weitere Optionen werde man Stück für Stück ergänzen.

In den vergangen Jahren sind insgesamt knapp 4000 Euro mit der Aktion zusammengekommen. Zahnarzt Ludwig Miller, der im Namen seiner Patienten das Geld in Form der Tablets übergeben konnte, freute sich über die sinnvolle Unterstützung der Gemeinde.

Mitte 2018 hatten Ludwig Miller und Sebastian Müller die Zahngold-Aktion gestartet. So wird das sonst oft herumliegende oder in Schubladen verschwindende Zahngold mehr als sinnvoll genutzt. red