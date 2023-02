In Zeiten von zunehmendem Fachkräftemangel ist es gerade für kleine und mittlere Unternehmen eine immer bedeutender werdende Herausforderung, qualifizierte Mitarbeitende zu gewinnen und diese an das Unternehmen zu binden.

In Forchheim bot die Hochschule Hof nun mit großem Erfolg kostenlose Weiterbildungen zu diesem Thema an. Weitere interessierte Unternehmen können sich für Zusatztermine am Hochschulcampus in Hof anmelden.

Viele interessierte Unternehmensvertreterinnen und -vertreter waren laut einer Pressemitteilung zur Kreishandwerkerschaft Forchheim gekommen, um sich durch Dozentinnen und Dozenten über Strategien und Konzepte zu informieren, wie kleine und mittelständische Unternehmen vor dem Hintergrund des digitalen Wandels fit für die Fachkräftewerbung der Zukunft gemacht werden können.

„Der stattfindende Generationenwandel trifft heute auf sich rasant verändernde Anforderungen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Zudem werden die Unternehmen durch die zunehmende Digitalisierung gefordert, sich sowohl strategisch als auch operativ im Employer Branding sowie in den Bereichen Marketing und Personalmanagement zukunftsorientiert aufzustellen“, erklärte Projektleiterin Manuela Wimmer.

Die Bedürfnisse hinsichtlich der Berufs- als auch Unternehmenswahl hätten sich nicht zuletzt mit den wechselnden Generationen auf dem Arbeitsmarkt verändert.

Harte Faktoren wie das Gehalt verlören im Verhältnis zu weichen Faktoren wie flexiblen Arbeitsorten etwas an Gewicht: „Die Jobsuche findet größtenteils digital statt. Dadurch werden eine attraktive Unternehmensausrichtung sowie -präsentation auf der eigenen Website, auf Social-Media-Kanälen und weiteren Plattformen unverzichtbar“, erklärte Wimmer.

Ziel der nun noch in Hof stattfindenden Weiterbildungstermine ist die praxisnahe Vermittlung von Fähigkeiten zur Fachkräftegewinnung und Bindung von Mitarbeitenden sowie zur ganzheitlich nachhaltigen Unternehmensaufstellung.

Das Projekt wird vom Europäischen Sozialfonds gefördert, weshalb die Teilnahme kostenfrei ist.

Teilnehmende erhalten am Ende der Veranstaltung ein Teilnahme-Zertifikat.

Im laufenden Jahr werden noch vier komplette Durchläufe beginnend im Februar, März, April und Mai am Standort Hof an der Saale angeboten, für die sich interessierte Unternehmen unter iwe.hof-university.de/index.php/startseite/projekte/digital-recruiting-hoch-n-drhochn/drhochn-2/ oder per E-Mail anmelden können: christian.wagner.3@hof-university.de. red