Bei ihrer konstituierenden Sitzung haben die Mitglieder des IHK-Gremiums Forchheim Michael Waasner von der Gebr. Waasner Elektrotechnischen Fabrik als Gremiumsvorsitzenden bestimmt. Seine Stellvertreter sind Maximilian Streit (Simon Hegele Gesellschaft für Logistik und Service GmbH ), Jens Geiger (N-Dect GmbH ), Alexander Brehm (VR Bank Immobilien GmbH Bamberg-Forchheim) und Roland Hoffmann (Samenzucht Hans Hoffmann oHG) als Stellvertreter gewählt.

„Es sind etliche junge Unternehmerinnen und Unternehmer nachgerückt“, fasste Waasner die Wahlergebnisse zusammen. „Von den 30 Mitgliedern des IHK-Gremiums sind zehn erstmals ins IHK-Gremium gewählt worden. Ich bin mir sicher, die Mischung der verschiedenen Branchen, der großen und kleinen sowie etablierten und jungen Unternehmen wird die Kreativität und die Dynamik im IHK-Gremium weiter erhöhen.“

Die Sitzung fand aufgrund der Corona-Lage hybrid und unter 3G-Bedingungen statt. Bei der IHK gibt es ein mehrstufiges Wahlverfahren. In einem ersten Schritt wählen die rund 6000 wahlberechtigten Unternehmen aus dem Landkreis die 30 Mitglieder des IHK-Gremiums Forchheim. Bei der konstituierenden Sitzung wählen diese dann den Vorstand und die acht Forchheimer Vertreter in die IHK-Vollversammlung.

Waasner ist bei der Wahl der Vollversammlungsmitglieder gesetzt, so dass noch sieben weitere Vertreter zu wählen waren. In der Wahlgruppe Industrie entfiel das Votum auf Jens Geiger, in der Wahlgruppe Handel/Tourismus auf Elisabeth Pfister ( Brauerei Gasthof Pfister GmbH ) und Constanze Bogatz (Constanze Bogatz Kaffee-Rösterei). Aus der Wahlgruppe Dienstleistungen wurden Alexander Brehm, Michaela Räbel („123 Personal“), Heike Schneider-Jenchen (Aquaenergy GmbH ) und Maximilian Streit gewählt.

Waasner will in den kommenden fünf Jahren vor allem die Vernetzung der Wirtschaft in Forchheim und mit den benachbarten IHK-Gremien, aber auch zwischen der Wirtschaft und der Politik, der Forschung und den Hochschulen vorantreiben. Aber auch der Standort Forchheim und die Berufsausbildung sollen vorangebracht werden. Waasner : „Standortmarketing und Ausbildung sind zentrale Bausteine bei der Fachkräftesicherung“, so der alte und neue Vorsitzende. red