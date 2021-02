Am Mittwochvormittag hat sich eine Unfallflucht in Pretzfeld ereignet. Zwischen 8.30 und 12.50 Uhr hatte eine Frau ihren Volkswagen vor dem Kindergarten in der Sportplatzstraße geparkt. Als sie zu ihrem Auto zurückkam, stellte sie fest, dass der Wagen an der hinteren linken Stoßstange einen frischen Unfallschaden hatte. Die Polizeibeamten aus Ebermannstadt sicherten vor Ort Spuren. Nach aktuellem Kenntnisstand ist wohl ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem Wagen beim Ausparken gegen den Transporter der Frau gestoßen. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich dieser allerdings von der Unfallörtlichkeit. Die Streifenbeamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein und suchen Zeugen . Personen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Ebermannstadt unter Telefon 09194/7388-0 zu melden.