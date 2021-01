Am Mittwochvormittag ist es zu einem Verkehrsunfall am Kreisverkehr zwischen Forth und Eschenau (Kreis Erlangen-Höchstadt) gekommen. Ein 46-jähriger Mann aus Nürnberg wollte mit seinem Auto in den Kreisverkehr einfahren und übersah dabei den Wagen einer 68-Jährigen aus Eschenau , die bereits im Kreisverkehr fuhr und vorfahrtsberechtigt war. An beiden noch fahrbereiten Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 5000 Euro. Verletzt wurde niemand, wie die Polizeiinspektion Erlangen-Land berichtet. pol