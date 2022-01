Das am Dreikönigstag von der Feuerwehr Forchheim nun bereits im zweiten Jahr aufgrund der Pandemie angebotene „Stärktrinken to go“ für alle Mitglieder des Feuerwehrvereins war wieder ein Erfolg: 195 Päckchen gefüllt unter anderem mit zwei Flaschen Bier, zwei Salzstangen, einer Wurstdose und auch einem Dreikönigsset bestehend aus Kreide, Weihrauch und Kohle, wurden am 6. Januar von den Mitgliedern , unter ihnen Ehrenkommandant Manfred Bugla und Oberbürgermeister Uwe Kirschstein ( SPD ), vor dem Gerätehaus in der Egloffsteinstraße abgeholt.

Insgesamt packten fleißige Helfer der Feuerwehr 243 Päckchen. Die übrig gebliebenen Päckchen hat die Feuerwehr auf verschiedene Altenheime in der Stadt verteilt.

Der Vereinsvorsitzende Josua Flierl dankte nicht nur den zahlreichen Helfern im Hintergrund, sondern besonders der Firma Simon Hegele Healthcare Solution für die finanzielle Unterstützung. red