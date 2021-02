Eine Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten hat sich am Donnerstag um 17.55 Uhr auf der A 9 zwischen den Anschlussstellen Schnaittach und Hormersdorf ereignet. Kurz vor der Anschlussstelle Hormersdorf fuhr ein Mercedes Sprinter mit Anhänger auf dem rechten von drei Fahrstreifen in Richtung Berlin. Ihm folgte ein VW Caravelle mit höherer Geschwindigkeit auf dem mittleren Fahrstreifen. Als das Gespann auf den mittleren Fahrstreifen ausscherte, um einen Lastwagen zu überholen, ging der 33-jährige Fahrer eigenen Angaben zufolge davon aus, dass der VW noch weit genug von ihm entfernt sei. Dessen Fahrer versuchte noch, durch eine Vollbremsung und ein Ausweichmanöver nach links einer Kollision zu entgehen, was jedoch nicht gelang. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Beifahrer des VW Caravelle leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht wurde. Der VW und der Anhänger des Sprinters waren nicht mehr fahrbereit. Das Zugfahrzeug blieb fahrbereit. Da der Fahrer des Mercedes Sprinter keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung für die zu erwartende Geldbuße angeordnet. Neben dem Rettungsdienst war die FFW Schnaittach zur Verkehrssicherung und zur Reinigung der Fahrbahn vor Ort. Der Schaden wird auf über 10 000 Euro geschätzt. pol