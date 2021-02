Am Samstagabend ist ein Neunjähriger in einem Einkaufsmarkt in Ebermannstadt beim Diebstahl eines Parfüms im Wert von 19,95 Euro ertappt worden. Beim Verlassen des Ladens bemerkte eine aufmerksame Verkäuferin, wie der Junge das Geschäft mit dem Parfüm verlassen wollte, ohne dieses zu bezahlen. In der Polizeiinspektion Ebermannstadt wurde der Schüler nach einem erzieherischen Gespräch an seine verständigte Mutter übergeben.