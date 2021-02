Am Freitagmorgen hat sich in der Bahnhofstraße in Eggolsheim ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 22-jähriger Audi-Fahrer kam zunächst ohne ersichtlichen Grund nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen mehrere Leitplanken. Nachdem jedoch Beamte der Forchheimer Polizei an Ort und Stelle gekommen waren, kam die Ursache des Unfalls schnell zutage: Der junge Mann stand unter Alkoholeinfluss. Da ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von rund 1,4 Promille ergab, musste der Autofahrer die Beamten zur Blutentnahme ins Klinikum Forchheim begleiten. Hier wurde dessen Führerschein sichergestellt. Gegen den Mann wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 10 000 Euro.