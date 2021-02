Am Donnerstagmorgen hat sich in der August-Sieghardt-Straße in Gößweinstein ein Verkehrsunfall beim Abbiegen mit zwei beteiligten Fahrzeugen ereignet. Ein 57-jähriger VW-Fahrer wollte von der August-Sieghardt-Straße nach links in die Behringersmühler Straße abbiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommende Ford eines 53-jährigen Autofahrers . Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 10 000 Euro.