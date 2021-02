Beim Einfahren auf die A 3 hat am Mittwoch die Fahrerin eines Kleinwagens einen Sattelzug übersehen und einen Verkehrsunfall verursacht. Sie selbst wurde dabei leicht verletzt. Die 29-Jährige aus dem Landkreis Bamberg wollte um 15.50 Uhr mit ihrem Fiat Punto an der Autobahnanschlussstelle Nürnberg-Nord in Richtung Erlangen auffahren. Beim Einfädeln übersah sie den Sattelzug auf dem linken Fahrstreifen und touchierte diesen. Durch den Anstoß drehte sich der Kleinwagen und schleuderte über die drei Fahrstreifen hinweg in die Mittelschutzplanke. Dort blieb er erheblich beschädigt liegen.

Die Verursacherin kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Das Auto musste abgeschleppt werden.Der Gesamtschaden liegt bei 17 500 Euro. Während der Unfallaufnahme waren zwei Spuren gesperrt, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte. pol