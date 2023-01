Den Erlös des Adventsbasars in Unterleinleiter in Höhe von 1200 Euro haben die Organisatoren Margot Böhm und Christa Kolb an die Kinderarche St. Christophorus in Hirschaid übergeben.

In ökumenischer Zusammenarbeit wurden Adventskränze gebunden, leckere Kostbarkeiten gekocht oder gebacken und vielerlei Bastel- und Dekorationsartikel gefertigt. Dafür dankten die Organisatoren allen Helfern, Spendern und Käufern.

Die Kinderarche ist eine heilpädagogische Einrichtung, die sich der Intensivpflege und Palliativversorgung für Kinder und Jugendliche verschrieben hat. So finden in der Kinderarche Kinder und Jugendliche eine Heimat, die zu Hause auf Dauer nicht gepflegt werden können.

Als Alternative erhalten die jungen Bewohner hier eine liebevolle und intensive pflegerische Betreuung mit heilpädagogisch-therapeutischer Förderung. Auch den Alltag lebensfroh zu gestalten und die Identität und die Privatsphäre jedes Bewohners zu beachten, ist eine der Maxime der Kinderarche. red