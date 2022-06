Einen stimmungsvollen Konzertabend durften die Besucher des Big-Band-Konzerts im Innenhof des Herder-Gymnasiums erleben. Traditionell am Vorabend der Entlassung der Abiturienten findet dieses schwungvolle und vielfältige Konzert regelmäßig begeisterte Zuhörer und Zuseher, hatte jedoch in den letzten beiden Jahren unterbleiben müssen.

Die sommerlichen Temperaturen trugen dazu bei, dass man das Open-Air-Konzert dieses Jahr in vollen Zügen genießen konnte und eine Atmosphäre von Dolce Vita am Herder-Gymnasium entstand. Auf Bänken und Picknickdecken genoss das Publikum fast zwei Stunden lang die musikalischen Darbietungen der verschiedenen Ensembles des HGF.

Die Big Band unter Leitung von Michael Tessaro eröffnete eindrucksvoll und groovte das Publikum gleich mit ihrem ersten Stück, dem kraftvollen Klassiker „In the Mood“, für einen rhythmischen Abend ein. Danach spielten das Brassquartett unter der Leitung von Tom Brüderer lateinamerikanische Rumba- und Tango-Melodien, bevor das Orchester mit seiner Chorleiterin Angelika Bogendörfer mit bekannten Stücken aus „Pirates of the Caribbean“ und „Twilight“ das Publikum musikalisch in die Welt des Kinos entführte.

Auch der gemischte Chor mit Johannes Eismann an der Spitze begeisterte durch seine eindrucksvolle Darbietung von Michael Jacksons „Heal the World“ und eines Stückes von Coldplay .

Beginnend mit „Ain’t she sweet“ leitete das Saxophon-Quartett voller Elan über zum letzten Teil des Abends, bei dem die Big Band mit wunderbar schwungvollen und rhythmischen Stücken wie „Count Bubba“ und „Crazy little thing called love“, auch durch Gesang begleitet, noch einmal ihr Können und ihre Spritzigkeit zeigen konnte. Etliche Solisten und Solistinnen bereicherten den Abend und stellten ihr hohes Können am Instrument oder im Gesang unter Beweis. red