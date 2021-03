Auf der Staatsstraße 2244 bei Baiersdorf ist es am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen gekommen. Der Unfall ereignete sich an der Abzweigung der Kreisstraße ERH 4, der Verbindungsstraße über die A 73 in Richtung Kersbach. Warum genau die beiden Autos miteinander kollidierten, war zunächst unklar, wie die Foto- und Nachrichtenagentur News5 berichtet. Drei Rettungswagen und ein Notarzt waren vor Ort. Beide Autofahrer wurden verletzt. Foto: News5/Merzbach