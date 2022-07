„Die Grundschule Ehrenbürg in Mittelehrenbach ist ein kleines pädagogisches Paradies.“ Dies sagte Landrat Hermann Ulm ( CSU ) während der fröhlichen Schulfeier zum 50. Jubiläum der Bildungseinrichtung, zu der auch ehemalige Lehrer und Schüler gekommen waren.

Sowohl Ulm, der später selbst Lehrer wurde, als auch Leutenbachs Bürgermeister Florian Kraft (FW), der heute Schulverbandsratsvorsitzender ist, waren einst selbst Schüler einer der schönsten Schulen des Landkreises.

Im Mittelpunkt der Geburtstagsfeier standen die aktuell 97 Schülerinnen und Schüler aus den fünf Grundschulklassen. Für die Eröffnung der gut besuchten Feier sorgten die Jeki-Bläser, die Kinder der vierten Klassen sangen das von Horst Weber geschriebene Schullied, die Klasse 3 a führte den Tanz „Back to the seventiens“ auf, der auch Klassen- und Schulleiterin Daniela Drummer rocken ließ, und zum Schluss des offiziellen Teils sangen alle Kinder das Lied vom „Vugelbeerbaam“.

Der Landrat erinnerte an seine Schulzeit, an den Blockflötenunterricht, an die Müllsammelaktion nach dem Walberlafest, an das Ausschaufeln des Schulteichs oder an den Feueralarm bei Dacharbeiten und die erste und letzte Rauferei auf dem Pausenhof mit einem Klassenkollegen. Wie Ulm berichtete, stehe in seinem Halbjahreszeugnis der ersten Klasse: „Da er sehr gerne schwätzt, muss er deswegen öfters ermahnt werden.“

Später konnte Ulm als Bürgermeister von Kunreuth die Entwicklung der Schule im Schulverbandsrat mitgestalten. Ab September besuchen dann alle seine drei Kinder diese Schule ebenso wie alle drei Kinder von Bürgermeister Kraft. „Unsere Schule ist der gemeinsame Nenner, der nicht nur die Schüler , sondern fast alle Bürger der beiden Gemeinden und aller Ortschaften miteinander verbindet“, sagte Kraft, der auf die 50-jährige Schulgeschichte mit Dankbarkeit zurückblickte.

Damals wurden die Volksschulen in Leutenbach, Seidmar, Mittelehrenbach , Oberehrenbach, Weingarts und Kunreuth aufgelöst und im Mai 1969 der Schulverband Ehrenbürg gegründet. Zwei Standorte für eine neue Verbandsschule waren im Gespräch: Dietzhof und Mittelehrenbach . In der Spitze hatte die damalige Teilhauptschule 200 Schüler bis zur sechsten Klasse, weshalb 1989 der Anbau erfolgte.

Lange hat das Lehrerkollegium mit dem Elternbeirat angesichts zwei Jahren Pandemie und des Ukrainekriegs überlegt, ob man überhaupt feiern soll. Man kam laut Rektorin Drummer zu dem Schluss, dass es allen gut tun werde, einfach einmal wieder heiter und unbeschwert in der Schulfamilie zu feiern. Thomas Weichert