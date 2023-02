Durch den Verkauf des Stadtwerke-Kalenders mit Motiven des Instagram-Wettbewerbs „#forchheimshots“ sind über 650 Euro zusammengekommen. Der Kalender ist laut Pressemitteilung restlos vergriffen.

„Wir freuen uns riesig, dass der Kalender auch im zweiten Jahr so super angekommen ist und über die Bereitschaft, das Forchheimer Tierheim zu unterstützen. Wir haben uns daher entschlossen, die Summe auf 1000 Euro aufzurunden“, fasste Nicole Dutschmann, Leiterin Marketing und Presse der Stadtwerke Forchheim , bei der Spendenübergabe zusammen und fügte an: „Wir würden uns natürlich wünschen, dass durch diese Aktion der ein oder andere bei der Überlegung, sich ein Tier anzuschaffen, zuerst darüber nachdenkt, sich im Tierheim zu informieren. Denn diese Tiere haben es verdient, in ein neues Zuhause zu ziehen.“

Andreas Hellmann, Vorsitzender des Tierheims , freute sich über die Spende und erklärte: „Gestiegene Energiekosten, allgemeine Inflation, stark gestiegene Tierarztkosten, erhöhte Personalkosten und viele schwierige Fälle, die zum Teil schon seit zwei Jahren bei uns sitzen, machen uns zurzeit wirklich Sorgen.

Der Kalender wurde durch die Fotocommunity „Forchheimshots“ und ihren Initiator Matthias Hösch überhaupt erst möglich. Er sagte: „Das Team von ,Forchheimshots’ bedankt sich bei allen, die diese Spende möglich gemacht haben.“ red