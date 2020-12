Im April hingen dicke Rauschwaden über den Gebäuden der Firma Gerresheimer. Die Feuerwehr kämpfte über Stunden gegen die Flammen an. Mitten in der Corona-Krise traf die Glashütte mit dem Brand ein zweiter Schlag. Wie die Polizei mitteilte, wurde das Feuer in einer Lagerhalle von einem Mitarbeiter entdeckt. Auf den sofort abgesetzten Notruf hin eilten rund 350 Brandschützer und Rettungskräfte an die Einsatzstelle. "Gott sei Dank, es ist keiner verletzt!", atmete Geschäftsleiter Bernd Hörauf in einer ersten Stellungnahme auf. Während die Rettungskonzepte der Firma und der Einsatz der Hilfsdienste hier Schlimmeres verhinderten, stand beim Sachschaden jedoch Schätzungen nach eine Summe im sechsstelligen Eurobereich zu Buche. Auch Monate später bestand noch keine Klarheit über die Ursache des Feuers. vs/mrm