Mit der Festmusik von Richard Wagner eröffnete die Feuerwehrkapelle Reiterswiesen ihr Sommerkonzert 2022, das unter dem Motto "Film ab - Das große Finale" stand. Im gut gefüllten Saal des Vereinsheimes Krone konnte die Kapelle nach zwei Jahren pandemiebedingter Zwangspause ihr Können wieder unter Beweis stellen.

Etwas steinig war der Weg dahin. So konnten die Musikproben der letzten beiden Jahre entweder gar nicht oder nur mit Hygienekonzept und in stark reduziertem Umfang stattfinden. Nennenswerte Auftritte gab es in dieser Zeit kaum. Doch von alledem bemerkte der Zuschauer im Saal nichts. Routiniert und auf musikalisch hohem Niveau begeisterte das Orchester die anwesenden Gäste mit Stücken wie "Orpheus", "Glenn Miller in Concert", "Mancini" und "Bonanza".

Mit interessanten Informationen zu jedem Musikstück führte die charmante Johanna Reinl mit Witz und musikalischem Sachverstand durch den Abend. Leider mussten auch lang verdiente Mitglieder aus der Kapelle verabschiedet werden. Hierzu bot das Konzert einen würdigen Rahmen. Mit dem passenden Titel "Time to say Goodbye" beendete die Kapelle den gelungenen Konzertabend. Im Stehen spendeten die Zuhörer minutenlang Applaus und forderten lautstark nach einer Zugabe. Auch hier konnte Dirigent Harald Reinl überzeugen und holte das Publikum mit einem stimmungsvollen Schlagerpotpourri noch einmal von den Stühlen.

Mitstreiter gesucht

Mit den emotionalen Worten "Ich bin stolz auf meine Kapelle" rundete Harald Reinl den Konzertabend ab. Um die musikalische Qualität auch für die Zukunft zu sichern, ist die Feuerwehrkapelle ständig auf der Suche nach weiteren Musikerinnen und Musikern. Wer ein Instrument spielt und Lust hat, gesellig in einer Kapelle zu musizieren, ist jeden Donnerstag um 19.30 Uhr im Feuerwehrgerätehaus Reiterswiesen, Gössleswiesen 3, herzlich willkommen. red