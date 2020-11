Über 100 Euro Bargeld entwendeten dreiste Taschendiebe am Donnerstagvormittag aus der Geldbörse eines Rentners in Breitengüßbach. Die oberfränkische Polizei warnt vor einem weiteren Auftreten dieser vermeintlichen Spendensammler und rät zu besonderer Vorsicht.

Gegen 10 Uhr sprach das Diebespärchen den 75-jährigen Rentner bei einem Supermarkt in der Straße Gewerbepark in Breitengüßbach an und gab vor, Spenden zu sammeln. Der Mann übergab daraufhin einen Geldbetrag und trug sich in eine von den Sammlern mitgeführte Spendenliste ein.

Erst später bemerkte der Senior, dass ihm wohl bei dieser Gelegenheit mehrere Geldscheine gestohlen worden waren. Eine Fahndung nach den Dieben blieb bislang ergebnislos. Die Kripo Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von dem Diebespärchen liegt eine vage Beschreibung vor. Während der Mann einen dunklen Mantel trug und geschätzte 180 Zentimeter groß war, trug seine Begleiterin eine auffallend helle Jacke und war mit geschätzten 150 Zentimetern Körpergröße deutlich kleiner.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bamberg unter der Telefonnummer 0951/9129-491 entgegen. red