Dagmar Besand

Für Kinder und Jugendliche beginnt das Schuljahr mit musikalischen Angeboten der Kulmbacher Kantorei. Dekanatskantor Christian Reitenspieß startet noch einmal neu mit einem Kinderchorprojekt. Der erfolgreiche Beginn 2020 war durch die Corona-Pandemie wieder ausgebremst worden. Doch jetzt gibt es wieder Gelegenheit für alle Kinder von sieben bis zwölf Jahren, die Lust aufs Singen im Chor und aufs Schauspielern haben, zum Kinderchor zu kommen.

Christian Reitenspieß plant, Anfang November ein Mini-Musical aufzuführen. Danach werden dann weitere Projekte folgen.

Start mit Anmeldung

Wer mitmachen will, ist zum ersten Treffen am Dienstag, 21. September, um 16 Uhr im Kantorat, Kirchplatz 4, eingeladen. Eine vorherige kurze Anmeldung ist wegen der Corona-Beschränkungen nötig, entweder telefonisch unter der Nummer 09221/83388 oder per E-Mail unter kirchenmusik.kulmbach@elkb.de beim Dekanatskantor.

Die Petrikirchengemeinde und das Dekanat Kulmbach möchten parallel zum Kinderchor auch einen Jugendchor aufbauen. Jugendliche ab zwölf Jahren sind dienstags um 17 Uhr im Kantorat willkommen. Es gibt Lieder, Popsongs und viel Spaß, verspricht Christian Reitenspieß. Auch hier ist eine vorherige Anmeldung nötig.