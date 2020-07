Es geht um den Genuss des Coburger Landes

Jeder hat sie, die Momente, in denen man sich sagt: Das ist Heimat für mich. Der eine denkt das beim Biss in die Coburger Bratwurst, die andere beim Anblick der Veste oder wieder andere beim Radeln durch das Rodachtal. In all diesen Erlebnissen steckt der Genuss des Coburger Landes, heißt es in einer Pressemitteilung des Regionalmanagements der Coburg Stadt und Land aktiv GmbH.

Genau diese Augenblicke sucht das Regionalmanagement und ruft zur Teilnahme an einem Fotowettbewerb auf. Unter dem Motto "Das Coburger Land genießen - zeigen Sie uns Ihre liebsten Heimatmomente, egal ob in der Natur, auf dem Teller oder in der Stadt" können Bilder aus Stadt und Landkreis Coburg bis 30. September eingereicht werden.

"Wir freuen uns auf viele ganz unterschiedliche Heimatmomente, egal ob es sich um ein Gebäude, das Lieblingsgericht, das Sporterlebnis oder die facettenreiche Landschaft bei uns in der Region handelt. Der eigenen Kreativität ist bei der Motivauswahl kaum eine Grenze gesetzt", erklärt Projektmanager Holger Pötsch.

Jeder kann teilnehmen

Mitmachen kann beim Fotowettbewerb jeder, ob jung, ob alt, ob mit Handy- oder digitaler Spiegelreflexkamera. Ausschlaggebend sind die Motive, nicht die technische Raffinesse des Ergebnisses. Wichtig ist dabei, dass die Fotos in Stadt und Landkreis Coburg aufgenommen wurden. Die Bilder können auf der Website www.fotowettbewerb-coburg.de hochgeladen werden. Die schönsten Bilder werden nach Beendigung des Fotowettbewerbs prämiert, ausgestellt und in einem Foto-Wandkalender 2021 verewigt.

Auf die Platzierten warten am Ende tolle Preise. "Als Hauptpreis steht dabei eine Ballonfahrt mit dem Ballonsportclub Hildburghausen über die Region oder das Rodachtal auf dem Tableau", freut sich Annabelle Menzner, Geschäftsführerin der Coburg Stadt und Land aktiv GmbH.

Und auch auf die weiteren Platzierten warten genussvolle Erlebnisse, wie eine Übernachtung im DZ mit Frühstück für zwei Personen im Hotel und Gasthof Grosch in Rödental, ein VIP-Paket für zwei Personen inklusive VIP-Karten und einem Meet & Greet für ein Heimspiel des HSC Coburg oder ein Brunch mit anschließendem Tagesticket in die Therme Natur Bad Rodach, ebenso wie ein Geschenkkorb der Genussregion Coburger Land.

Vielfalt der Region erkennen

Ein Fotowettbewerb sei ein gutes Instrument, um die Bürger für ihre Heimat, die Region Coburg, zu sensibilisieren. "Bei einem Streifzug durch die Orte oder auf einem Spaziergang durch die Natur wird die Vielfalt und die Schönheit der Region ins Bewusstsein der Betrachter gerückt", fasst Holger Pötsch die Zielsetzung des Projekts kurz zusammen.

Alle wichtigen Informationen sowie die detaillierten Teilnahmebedingungen zum Fotowettbewerb "Das Coburger Land genießen" finden Interessierte auf www.fotowettbewerb-coburg.de.

Kontakt kann man auch herstellen per Telefon unter der Rufnummer 09561/5149146 oder per E-Mail an foto@regionalmanagement-coburg.de.

Einsendeschluss für die Teilnahme am Fotowettbewerb ist der 30. September. red