Eröffnung des 32. Bad Kissinger Orgelzyklus

"Beliebte Werke" lautet der Titel des Eröffnungskonzertes des 32. Bad Kissinger Orgelzyklus am Samstag, 27. Juni um 20 Uhr in der Herz-Jesu Stadtpfarrkirche mit Brigitte Ascherl (Sopran) und Burkhard Ascherl (Orgel). Im ersten Teil des Konzerts erklingt neben Johann Sebastian Bachs Präludium D-Dur die Solo-Kantate "Exsultate, jubilate" von Wolfgang Amadeus Mozart. Im zweiten Teil können sich die Konzertbesucher auf "Les Angelus" für Sopran und Orgel von Louis Vierne freuen. Vierne schildert in diesem dreiteiligen Werk nach Texten von Jehan Le Povre Moyne die Stimmungen des Angelus-Läutens am Morgen, Mittag und Abend. Mit Scherzo, Adagio und Finale aus Viernes 1. Orgel-Symphonie setzt Burkhard Ascherl an der Schuke-Orgel einen Schlusspunkt. Die Abendkasse öffnet eine halbe Stunde vor Konzertbeginn; Einlass nur mit Mundschutz und unter den geltenden Abstands- und Hygieneregeln. Foto: Sigrid Metz