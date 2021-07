Wenn die Thermalbadstadt heute den Titel Bad tragen darf, dann ist das zu einem großen Teil dem unermüdlichen Ringen von Ernst Englmaier zu verdanken. In 20 Jahren Amtszeit als Rodachs Bürgermeister kämpfte er darum. Jetzt ist Ernst Englmaier im Alter von 92 Jahren verstorben. Als er 1994 das Amt an der Spitze der Stadt aus gesundheitlichen Gründen aufgab, hatte er es noch nicht geschafft, Rodach zu Bad Rodach zu machen. Doch er hatte viel Vorarbeit geleistet, und als er 1999 seinen 70. feierte, kamen die Glückwunschkarten endlich mit der Anschrift Bad Rodach bei ihm an. Als junger Zollbeamter hatte es den Niederbayern ins Coburger Land verschlagen. Das war 1950. Hier fand er seine Frau Hellgard. 1974 wurde er zum Bürgermeister gewählt. Schon zwei Jahre später stand er neben dem Ministerpräsidenten Alfons Goppel bei der Einweihung des Thermalbades. Rodach als Kurstadt voran zu bringen, war Ernst Englmaier stets ein großes Anliegen. red