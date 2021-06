Eine Delegation aus Kulmbach mit Oberbürgermeister Ingo Lehmann (SPD) an der Spitze war am Dienstag im Bundeslandwirtschaftsministerium, um das Projekt "Gläserner Schlachthof" vorzustellen. "Das Gespräch war sehr erfolgreich. Es braucht noch Rücksprachen auf Landesebene, allerdings signalisierte das Landwirtschaftsministerium, dass der Schlachthof Kulmbach prädestiniert für ein derartiges Vorhaben sei", berichtete OB Lehmann im Anschluss.

Unter dem Namen "Bio-Regio" soll bei der Einrichtung, die in jüngster Zeit wegen der Betäubung von Schweinen mit Kohlendioxid in die Kritik geraten war, mehr Öffentlichkeit hergestellt werden, beispielsweise sollen Schulklassen im Rahmen von Führungen, den Schlachtprozess beobachten können. In Kombination mit der Heliumanlage, die im Herbst eingebaut werden soll, wäre Kulmbach mit dem "Bio-Regio-Schlachthof" bundesweit ein Vorzeigeprojekt.

Zuschussgeber gesucht

Die Idee des "Gläsernen Schlachthofs" gibt es bereits seit dem vergangenen Jahr. Hier muss - ebenso wie bei der Helium-Betäubungsanlage - nach Zuschussgebern gesucht werden. Die Bundesförderung könnte hier der Stadt dem Vernehmen nach weiterhelfen. Ausführlich will sich die Stadt am Mittwoch dazu äußern. am