"Also, so ist er schon noch der Alte. Er waaft a weng gern und erinnert sich noch sehr gut an alles aus vergangenen Zeiten." Mit diesen launigen Worten charakterisiert seine Ehefrau Dagmar ihren Rudi, der in der Neuenseer Straße 80. Geburtstag feiern konnte. Rudi Gick wurde am 7. Juli 1940 inmitten der Wirren des 2. Weltkriegs als Kind der Eheleute Lisette und Herrmann Gick geboren.

Im Gegensatz zu seinem Vater, einem alteingesessenen Korbmacher, lernte Rudi Gick das Schlosserhandwerk. Über 40 Jahre lang arbeitete er als Schlosser bei der Haushalts- und Eisenwarenfirma Heinrich Wilhelm Aumüller in Michelau.

Stolz ist Rudi Gick heute noch auf die schönen Kupferarbeiten, die er als Schlossergeselle fertigte. Auch die attraktive Kupfertüre am früheren Rathaus stammte von ihm. 1965 heiratete er Dagmar. Mit ihr hat er eine gemeinsame Tochter, Ines. Sie und die Enkelin Tamara sind heute Opas ganzer Stolz.

Rudi Gick ist ein leidenschaftlicher Züchter. Er ist langjähriges Mitglied im Michelauer Geflügelzüchterverein und im Zapfendorfer Kleintierzuchtverein. Jede Menge Hühner, Tauben, Stallhasen und Ziegen gehören noch heute zum Tierbestand der Familie. Während Rudi Gick in jungen Jahren umtriebig und fleißig seine Haustiere versorgte, ist er heute auf die aktive Hilfe seiner Frau und seiner Tochter angewiesen. Da nützt es nichts, dass er sich darüber ärgert, dass er nicht mehr so aktiv beim Heu machen oder Hecken schneiden Hand anlegen kann. Acht Jahrzehnte haben eben körperlich ihre Spuren hinterlassen.

Doch im Kopf ist Rudi Gick jung geblieben. Davon konnten sich auch Dekanin Stefanie Ott-Frühwald und Bürgermeister Dirk Rosenbauer überzeugen, die im Namen der kirchlichen und der politischen Gemeinde die besten Glückwünsche überbrachten. Klaus Gagel