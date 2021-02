Eine Eisplatte hat sich am Montag gegen 17 Uhr von der Plane eines Lastwagens gelöst und ist auf einen vorbeifahrenden Skoda gekracht. Die Fahrerin kam mit dem Schrecken davon.

Die 29-jährige Frau aus dem Landkreis Kulmbach war mit ihrem Skoda auf der Hauptstraße in Richtung Wirsberg unterwegs. In einer Kurve am Ortsausgang kam ihr ein weißer Sattelzug mit Planenaufbau entgegen. Beim Durchfahren der Kurve lösten sich von dem schweren Fahrzeug mehrere große Eisplatten und schleuderten auf den Wagen der Frau. Das Fahrzeug wurde dabei im Frontbereich beschädigt. Die Stadtsteinacher Polizei schätzt den Schaden auf etwa 1000 Euro.

Während sich die Skoda-Fahrerin schnell von dem Schreck erholte, setzte der Fahrer des Sattelzugs ohne anzuhalten seinen Weg fort. Inwieweit er von dem Unfall etwas gemerkt hat, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Die Stadtsteinacher Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, oder den Fahrer des Lasters, sich unter der Telefonnummer 09225/963000 zu melden. pol