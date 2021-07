Mit einer Reihe von Bauanträgen beschäftigten sich die Mitglieder des Bau-und Umweltausschusses in ihrer jüngsten Sitzung.

Ein Bauantrag über den Abriss einer bestehenden Garage und Errichtung einer Hofmauer im Stadtzentrum bekam einstimmig das Einvernehmen. "Das ist ein Gewinn", sagte Bürgermeister Michael Kastl dazu. Für die Höhe der Einfriedung bekam der Antragsteller eine Befreiung von der Gestaltungssatzung. Hinter der Mauer entstehen zwei Stellplätze.

Sehr positiv nahmen die Stadträte einen Bauantrag für den Neubau von vier Kleinsthäusern in Maria Bildhausen auf. Gegenüber dem Eingang zum Kloster sollen Tinyhäuser entstehen, in welchen Menschen mit Unterstützungsbedarf, die selbstständig leben wollen, ein neues Zuhause finden können. In einem Tinyhaus zu wohnen, bedeute für die Bewohner mehr Privatsphäre und Individualität. Ein Haus ist 5,70 mal 7,50 Meter groß und hat eine Höhe von 4,56 Metern. Den Eingangsbereich bildet eine überdachte Terrasse.

Keine Probleme sahen die Ausschussmitglieder bei einem geplanten Neubau eines Wohnhauses mit Dreiergarage in Fridritt. Es soll ein eingeschossiges Wohnhaus mit Einliegerwohnung errichtet werden.

Das einstimmige Einvernehmen erhielt der Bauantrag eines Wohnhauses mit Garage und Technikraum in Seubrigshausen. Das sei das erste Projekt im Rahmen der Initiative "innen statt außen", scherzte Ortsreferent Burkard Schodorf. Auf dem Grundstück mitten stand früher auch schon ein Haus.

Wie üblich hatte das Gremium zu Beginn der Sitzung weitere, kurzfristig eingegangene Bauanträge auf die Tagesordnung genommen. Dazu zählte der Antrag auf Neubau eines Hundehauses mit Geräte- und Lagerbereich im Tierheim Wannigsmühle.

Das jetzige Hundehaus soll abgebrochen werden und an dessen Stelle drei Hundehäuser errichtet werden. Sie bieten Platz für 24 Hunde. Das Einvernehmen erfolgte einstimmig. Das Gremium sah auch bei der geplanten teilweisen Überdachung einer Terrasse in Fridritt keine Probleme. Das Einvernehmen bekam ebenso der geplante Neubau eines Wohnhauses im neuen Baugebiet in Reichenbach.

Das Gremium sprach die dafür notwendigen Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplans aus.