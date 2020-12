Markus Häggberg

Die beiden Männer standen im Supermarkt vor dem Kühlregal und es surrte leise vor sich hin. Sie selbst redeten laut und überzeugt.

Es gibt keine Viren, sagte der eine. Alles nur Erfindung. Erst neulich habe er im Internet jemanden dazu referieren gehört und der habe ihn überzeugt. Dann sprach er über Bill Gates und dass der so reich ist und weil er so reich ist, unmöglich ein Menschenfreund sein könne. Also steckt der Bill Gates hinter allem, weil er ja am Impfstoff verdient.

Der andere Mann gab zu bedenken, dass das Internet hinter allem steckt, weil das Internet den Einzelhandel zerstören will und deshalb das Virus erfunden hat. Diese Sicht der Dinge teilte der andere Mann wiederum nicht, er hielt dagegen, dass die Menschen gesteuert werden sollen, und das beginnt mit der Impfung.

Die Impfung ist aber nur Testlauf für den Chip, der eingepflanzt werden soll. Auch daran ließe sich verdienen, und wer versteht vom Geldverdienen mehr als Bill Gates? Darauf erwiderte der andere Mann, dass wir mit dem Chip dann alle gesteuert werden und die Steuerungszentrale ist gewiss in den USA. Dann fiel den beiden Männern auf, dass Bill Gates ja Amerikaner ist.

Ehrlich gesagt, ich kann mir diesen Quatsch nicht mehr anhören. Aber so ist das in der heutigen Zeit eben, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht.

Erwachsene Menschen reden einen Stuss daher, um den Kinder sie beneiden könnten. Bei so viel Unwissenheit kann ich nur den Kopf schütteln.

Dabei ist die Sache doch eigentlich klar und die Wahrheit liegt auf der Hand. Okay, zugegeben, sie ist gut getarnt und man muss schon genau hinschauen, aber wenn man nicht mit Blindheit geschlagen ist, sollten einem die Zusammenhänge klar werden.

Ich kenne die Wahrheit und ich scheue mich nicht, sie auszusprechen. Bestimmt werden mich die Mächtigen dieser Welt ab morgen dafür auf dem Kieker haben, aber ich kann und will nicht mehr länger schweigen.

Ich sag's in aller Offenheit: Hinter allem steckt die Kontaktlinsenindustrie. Die Methode, die sie dazu wählte, ist total ausgeklügelt. Sie hat das Virus erfunden, damit uns beim Tragen der Maske die Brille beschlägt. Auf diese Weise will sie ihre Kontaktlinsen pushen. An dieser Stelle möchte ich nur mal daran erinnern, dass Bill Gates bisweilen auch schon ohne Brille gesehen worden ist. Wer Ohren hat, der höre, und wer Augen hat, der sehe. Das ist doch nun wirklich nicht so schwer.