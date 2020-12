Eine Weihnachtskrippe haben Zimmerermeister Tobias Goldmann und Schreinerin Lisa Schüssler für den kleinen Grafengehaiger Ortsteil Weidmes gebaut. Trefflich platziert haben sie ihre Schöpfung am Ehrenmal in der Ortsmitte. Dies hat den Vorteil, dass die Krippe in der Dunkelheit - gekoppelt mit der Straßenbeleuchtung - im Licht erstrahlt. Im Bild (von links) Tobias Goldmann, Alica Thümmig und Lisa Schüssler vor der neuen Krippe aus Holz. Foto: Klaus-Peter Wulf