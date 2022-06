Kaum einer kennt den größten Wohnungsgeber in Bad Brückenau - die Baugenossenschaft - länger als Werner Walter. Der ehemalige Fernsehtechnikermeister aus Bad Brückenau kam 1980 zur Baugenossenschaft, bis 1987 wohnte Walter selbst in einer Genossenschaftswohnung.

Der Gedanke, nicht gewinnorientierte Wohnungen anbieten zu können, sprach Walter damals an. Deshalb nahm er die Anfrage gerne an, sich zu engagieren "Alles, was wir an Miete eingenommen haben, wurde wieder in den Bestand investiert", erklärt er.

Damals war die Baugenossenschaft noch als gemeinnütziges Wohnungsunternehmen eingetragen. Durch Gesetzesänderung endete die Gemeinnützigkeit. Seitdem war Walter im Aufsichtsrat. Im Jahr 2004 wurde er zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Seine Tätigkeit war es, den Vorstand zu kontrollieren und zu beraten. Nun sei die Zeit gekommen, das Amt für jemand Jüngeres freizumachen. Gerade in den vergangenen Jahren drückte viel Leerstand die Baugenossenschaft. "Ich denke, dass wir mit dem Verkauf Berliner Platz und Sanierung Düsseldorfer Straße sowie in der Konrad-Zirkel-Straße wieder auf einen guten Stand kommen", sagt er. Vorstand Anton Kiefer würdigte Walter für seine vier Jahrzehnte Ehrenamt. In seine Amtszeit fielen "der Heizungsbau und die Sanierung unserer Wohnanlagen im Forstweg, Frühlingstraße und Blumenstraße", sagt Kiefer.

Auch die Ablösung des Sonderbelegungsrechtes für die Wohnanlage in der Konrad-Zirkel-Straße Ende der 90er Jahre sei eine wichtige Entscheidung gewesen. Es mussten weitreichende Entscheidungen getroffen werden, vor allem nach dem Weggang der Amerikaner. Walter habe sich eingesetzt und "schlicht und einfach verdient gemacht."