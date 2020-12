Ein Festjahr, das nicht stattfinden konnte, endet strahlend: 900 Jahre Mainroth. Dennoch hielt der Festausschuss an der Illumination der Pfarrkirche St. Michael fest. Seit dem 1. Advent und bis Weihnachten leuchtet die Kirche nun in Rot-Violett. Aus der Luft betrachtet kann man das Farbenspiel besonders schön wahrnehmen. Das Festwochenende zur 900-Jahr-Feier soll am 24. und 25. Juli 2021 nachgeholt werden. Foto: Daniel Petterich