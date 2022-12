Einen neuen Baum für jeden neugeborenen Bürger Oerlenbachs: Das feierte jetzt Premiere. Im Forst von Rottershausen - am Rannunger Berg - setzten 13 Eltern einen kleinen Baum in den Wald. Unter fachmännischer Anweisung fanden so Speierling und Co. eine neue Heimat. Bürgergeister Nico Rogge freute sich, dass die Idee des Gemeinderates so gut angenommen wurde. Als Alternative können frisch gebackene Eltern ihren Baum auch im Garten pflanzen. Das hatte das Ratsgremium mit der Unterstützung von Reinhold Landgraf erarbeitet. Der ehemalige Förster wählte eine ganze Reihe von Baumsorten aus, die sowohl für die Gärten als auch für den Wald geeignet sind. Aufmerksame Beobachter waren die großen Geschwister der Babys. khhp