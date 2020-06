Ehre für Seeberger

Um die Verleihung des Ehrentitels "Altbürgermeister" an Bernhard Seeberger (FW) ging es in der jüngsten Großenseebacher Gemeinderatssitzung. Seeberger habe in 36 Jahren seiner kommunalpolitischen Tätigkeit viele Spuren hinterlassen und über 18 Jahre als Erster Bürgermeister die Gemeinde geprägt, lobte sein Nachfolger Jürgen Jäkel (MfG). Das Gesicht der Gemeinde Großenseebach habe sich in der Zeit von 2002 bis heute sichtbar geändert. Deshalb bat Jäkel um Zustimmung zur Verleihung des Ehrentitels "Altbürgermeister", die das Gremium dann auch ohne weitere Wortmeldung erteilte. sae