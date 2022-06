Gleich zwei Feuerwehrfahrzeuge segnete Andreas Erhard am Pfingstsamstag in Oerlenbach. Brandneu ist das neue Versorgungsfahrzeug der örtlichen Floriansjünger: Kommandant Michael Kuhn hatte wenige Tage zuvor das neue Auto vom Werk in Gera abgeholt, es ersetzt das in die Jahre gekommene Vorläufermodell. Bürgermeister Nico Rogge freute sich mit "seiner Wehr" über die neuen Möglichkeiten.

Gleichzeitig weihte Andreas Erhard auch das als Kommunikationszentrale genutzte Einsatzfahrzeug des Landkreises, das seit 2020 in Oerlenbach stationiert ist. In ihren kurzen Grußworten betonten Kommandant Kuhn, Kreisbrandrat Benno Metz und Gotthard Schlereth, der Stellvertreter des Landrates, die Bedeutung der Wehren und freuten sich mit den Feuerwehrleuten über die moderne Ausrüstung. Kuhn bedankte sich für die Unterstützung von Kreis und Gemeinde und lobte die Spenden örtlicher Firmen. Vor der Segnung lud die Oerlenbacher Feuerwehr zu einem ökumenischen Gottesdienst, nach der kirchlichen Weihe zum gemütlichen Miteinander ein.