Im Kreise ihrer Kollegen von der Verwaltungsgemeinschaft Untersteinach feierten Gabriele Fuchs ihr 40-jähriges und Gabriele Hübner ihr 25-jähriges Dienstjubiläum. "Mit der Arbeit der beiden hoch engagieren Mitarbeiterinnen und ihrem Umgang mit der Bevölkerung sowie den Kollegen sind wir hoch zufrieden", würdigte die VG-Vorsitzende Doris Leithner-Bisani. Sie überreichte neben den Dankurkunden auch Blumensträuße-

Gabriele Fuchs trat am 1. September 1980 als Verwaltungsangestellte in die VG ein, absolvierte die erforderlichen Lehrgänge und legte die Fachprüfung ab. Am 1. September 1983 wurde sie mit der Kassenverwaltung betraut. Nach den Elternzeiten war sie als ,gute Fee im Hintergrund‘ mit unterschiedlichen Aufgaben betraut.

Gabriele Hübner wurde am 1. September 1995 als Schreibkraft angestellt, seit 2008 leitet sie die Kasse. Als "Fels in der Brandung" sei sie zielstrebig und offen, alles könne mit ihr direkt geklärt werden, so die Vorsitzende. Klaus-Peter Wulf