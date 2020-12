Hinter dem zweiten Türchen des Rotary-Adventskalenders verstecken sich folgende Gewinne (numerisch sortiert):

26507, 26564: Aral Höchstadt, Gutschein Autowäsche; 26676: Apotheke Paracelsus, Gutschein 20 Euro; 26799: Aral Höchstadt, Gutschein Autowäsche; 26896: AS Gartenkunst, Gutschein 20 Euro; 27003: Aral Höchstadt, Gutschein Autowäsche; 27005, 27107, 27390, 27655: Aldi Adelsdorf, Gutschein zu je 50 Euro; 27747: AS Gartenkunst, Gutschein 20 Euro; 27850: Apotheke Dechsendorf/A3, ein iPad; 27875, 28044: Annaillustrates, Notizbuch & Wochenplaner Set; 28047: Apotheke Paracelsus, Gutschein 20 Euro; 28117, 28138, 28313: Aral Autohof , Gutschein zu je 20 Euro; 28508: Apotheke Paracelsus Gutschein 20 Euro; 28726: AS Gartenkunst, Gutschein 20 Euro; 28794: Aral Autohof , Gutschein 20 Euro; 28926: Aral Höchstadt, Gutschein Autowäsche; 29147: AS Gartenkunst, Gutschein 20 Euro; 29421, 29541: Aral Höchstadt, Gutschein Autowäsche; 29673: Apotheke Paracelsus, Gutschein 20 Euro; 29685: Aral Autohof , Gutschein 20 Euro; 29845, 29905, 30048: Aral Höchstadt, Gutschein Autowäsche; 30068: AS Gartenkunst, Gutschein 20 Euro; 30262: Apotheke Paracelsus, Gutschein 20 Euro.

Angaben ohne Gewähr red