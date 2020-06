Die Vergesslichen

Anette Schreiber Ohne geht man heute nicht mehr aus dem Haus. Die meisten von uns dürften in der Zwischenzeit über eine kleine Auswahl verfügen. Diejenigen, die eher zu Vergesslichkeit neigen, platzieren strategisch gut verteilt diverse Exemplare. Zu solchen Plätzen, die dafür in steigender Zahl gern genutzt werden, gehören unsere Autos. Zugegeben, auch ich gehöre zu den notorischen Schlüssel- und sonstiges Verlegern. Logisch, dass mindestens ein Exemplar immer am Schaltknüppel fixiert bleibt. Andere deponieren die ihren auf Ablagen oder hängen sie an den Spiegel. So gibt der Blick ins Wageninnere Aufschluss über eine stetig wachsende Vielzahl an Modellen. Masken, natürlich. Denn ohne wagt sich heute niemand mehr auf die Straße.