"Heute ist euer großer Tag. Die Schultüte ist gepackt. Ganz viele Wünsche und Erwartungen sind da drin." Mit diesen Worten konnte die neue Schulleiterin Conny Zauritz am ersten Schultag 32 Erstklassler zusammen mit ihren Eltern im Pausenhof der Johann-Puppert-Schule willkommen heißen. In Reih und Glied mit dem nötigen Hygieneabstand wurden dann die neuen Schülerinnen und Schüler von ihren beiden Lehrerinnen Sonja Schneiderreit und Lucia Ebert in ihre jeweiligen Klassen geführt. Insgesamt besuchen im neuen Schuljahr 180 Schüler die Grund- und Mittelschule in Michelau. kag