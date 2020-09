"Die Politik ist eher ein Hobby"

Mit 21 Jahren ist Moritz Regenspurger in der CSU-Fraktion des Bad Rodacher Stadtrats das jngste Mitglied und drckt auch im Ortsverband den Altersdurchschnitt nach unten. Bei den Parteikollegen - sowohl in der Fraktion als auch im Ortsverband - ist sein jugendliches Alter allerdings kein Thema. "Ich spre sehr viel Vertrauen", betont Moritz Regenspurger. Sein Motto: "Jung denken heit, in jeder Generation denken." Politik solle einen Querschnitt der Gesellschaft zeigen, da drfe das Alter kein Ausschlusskriterium sein. Im Gegenteil: Gleich nach der Wahl habe er bewusst das Gesprch mit den "alten Hasen" gesucht, wie er erzhlt. "Ich glaube, da kann man von wertvollen Erfahrungen profitieren."