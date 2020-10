Bernhard Panzer Es ist eine teure Angelegenheit: Seit gesetzlich geregelt ist, dass Klärschlamm nicht mehr auf die Felder ausgebracht werden darf, sondern thermisch verwertet, also verbrannt werden muss, explodieren die Preise für die Entsorgung. Für die nächsten beiden Jahre wird für die Stadt Herzogenaurach mehr als eine halbe Million Euro fällig. Der Stadtrat vergab in seiner letzten Sitzung den Auftrag in Höhe von 553 000 Euro an die Firma Reko aus Sachsenheim.