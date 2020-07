Diakonie wird Träger der neuen Container-Kita

Die Stadt Gräfenberg braucht eine neue Kita. Doch wohin soll der Kindergarten gebaut werden? Ein geeigneter Standort ist noch nicht gefunden. Als Übergangslösung werden die Kinder in Containern betreut. Die Trägerschaft wird die Diakonie übernehmen.

Zur Sitzung des Stadtrats war Norbert Kern, Geschäftsführer der Diakonie, in die Gräfenberger Grundschulturnhalle gekommen. "Wir haben mit der Diakonie sehr gute Erfahrungen gemacht", lobte Bürgermeister Ralf Kunzmann (FW). Deshalb hat der Stadtrat der Diakonie auch einstimmig die Trägerschaft für die Containerbetreuung übertragen.

Insgesamt zehn Container auf einer Fläche von 350 Quadratmetern sind notwendig, um die Kinder betreuen zu können. Maximal 49 Kinder haben in den Containern auf dem Skaterplatz neben dem neuen Kindergarten Platz. Beschafft werden die Container vom Kommunalunternehmen Gräfenberg (KUG), das die Anlage an die Stadt vermietet, welche diese wiederum an die Diakonie untervermietet.

Die Kosten für die zehn Container betragen 460 000 Euro, ohne Inventar. Dieses wurde von der Diakonie bereits in Auftrag gegeben und wird mit 50 000 Euro beziffert. Wie die Kosten zwischen Stadt und Diakonie aufgeteilt werden, wird noch besprochen. Die Vereinbarung gilt zunächst für fünf Jahre, denn bis dahin soll auf jeden Fall ein geeigneter Standort für einen Kitaneubau gefunden werden.

Zum 1. Oktober sollen laut Firma die Container vor Ort und eingerichtet sein. Stadt und die Diakonie betonten, auch weiterhin großes Interesse an einer guten Zusammenarbeit zu haben.