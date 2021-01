Gestern gegen Mittag in der Innenstadt: Leichtes Schneetreiben und Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt. Für die städtischen Mitarbeiter ist es jetzt an der Zeit, den Weihnachtsschmuck abzuhängen. Der Winter dauert zwar an, doch die Blickrichtung der Menschen geht schon gen Ostern. Und in Richtung Pandemieende.

Denn eines wünschen sich sicher alle Bürger: Wieder ein Weihnachtsfest mit Lebendigem Adventskalender und Markt. Ob dieser Wunsch erfüllt werden kann? bp