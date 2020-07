Der Volkschor singt bald im Internet

Die aktiven Mitglieder des Volkschors Herzogenaurach haben während der Corona-Krise gezeigt, dass sie überaus flexibel sind. Chorleiterin Cornelia Schmid schuf umgehend die Möglichkeit, dass sich alle online "treffen" konnten. Das Videokonferenz-System Zoom machte es möglich. Und so kamen die Sänger regelmäßig an den Bildschirmen zu einer virtuellen Probe zusammen. Es wurde sogar angeboten, dass sich die eine oder andere Stimmgruppe in einem separaten "Raum" ganz zwanglos unterhielt, während die gerade aktive Gruppe mit der Chorleiterin die eigene Stimme einstudierte.

Optimal ist das nicht, weil der Gesang durch die unterschiedlich schnellen Internetverbindungen der einzelnen Teilnehmer nur zeitverzögert beim so genannten Host ankommt. Aber Schmid weiß, wie wichtig der soziale Zusammenhalt eines Chores ist, um einen harmonischen Chorklang zu bekommen. Und dieses Gemeinschaftsgefühl kann durchaus online gefördert werden. Gerne hätte sie nach den neuesten Lockerungen in der Corona-Krise wieder eine "analoge" Chorprobe abgehalten. Aber der Gemeinschaftsraum im Generationenzentrum ist einfach zu klein, um mit allen Aktiven zu proben und gleichzeitig die aktuellen Hygienevorgaben einzuhalten. Allein die Abstandsregeln würden dazu führen, dass nur ein kleiner Teil der Sänger zur Probe kommen dürfte.

Ein motivierendes Projekt

Und so geht es vielen Chören des Fränkischen Sängerbundes. Hinzu kommt, dass die Verantwortung auf den Schultern der Vorsitzenden liegt, die noch nicht einmal versichert wären, sollte doch ein Chormitglied an Covid-19 erkranken. Deshalb probt der Volkschor bis zu den Sommerferien weiterhin fleißig online, und zwar für ein kleines, aber feines Chor-Video. Die aktiven Mitglieder werden hier zu sehen und zu hören sein, und zwar mit dem Lied von Marla Saris "Lieder kennen keine Grenzen, sie sind frei!". Der spritzig, fröhliche Chorsatz stammt aus der Feder von Thilo Zetzmann. Das Video kann zwar nicht das ausgefallene Chorkonzert im Juni ersetzen, und es wird auch "nur" auf der Homepage und in den sozialen Netzwerken zu sehen sein und nicht live. Aber es motiviert die Akteure trotzdem, weil sie an einem gemeinsamen Projekt arbeiten und feilen können. Im Herbst hoffen alle, wieder analog zusammenkommen zu dürfen. sg