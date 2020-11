Andreas Dorsch So mancher Autofahrer wunderte sich vor einigen Tagen, wenn er auf der Staatsstraße aus Richtung Steppach in den Pommersfeldener Ortsteil Stolzenroth hineinrollte.

Obwohl hier an einem Laternenmast ein Tempo-30-Schild hängt, grinste von der darüber angebrachten Geschwindigkeits-Messtafel auch dann ein grüner Smiley, wenn Fahrzeuge mit 40 Stundenkilometer passierten. Der grinsende Smiley wechselte sich auch noch mit der Zahl 40 ab, die ebenfalls in grünen Leuchtdioden strahlte. Rot wurde die Anzeige erst ab 50 - und dann änderte auch der rote Smiley seine Miene.

"Was gilt denn jetzt", fragte sich nicht nur eine aufmerksame Anwohnerin. Natürlich das offizielle Verkehrsschild. Bürgermeister Gerd Dallner (FWG) brachte der bei 40 noch grün grinsende Smiley in eine Zwickmühle. Das Messgerät einfach umprogrammieren - geht nicht. Wie Dallner von der Herstellerfirma in Erfahrung brachte, müsste man das 1600 Euro teuere Gerät gegen eines austauschen, das über 3000 Euro kostet und jährlich gewartet werden müsste. Zu viel, entschied man sich im Pommersfeldener Rathaus.

Noch am Tag der Beschwerden aus der Bürgerschaft präsentierten Dallner und Robert Haas vom Pommersfeldener Bauhof wenigstens eine Teillösung, bei der es erst mal bleiben soll: Der Smiley wird deaktiviert. Bis 30 wird das gemessene Tempo in Grün angezeigt, ab 30 in Rot und ab 50 blinkt die rote Zahl. Wegen der benachbarten Kinderbetreuungseinrichtung Heinershof gilt werktags von 10 bis 18 Uhr Tempo 30.

Diese Geschwindigkeitsbeschränkung ist Dallner am wichtigsten, überqueren doch hier immer wieder Eltern mit Kindern die Staatsstraße. Dass am Ortseingang langsamer gefahren wird, ist auch ein großes Anliegen der Betreiber des Gastronomiebetriebs Schlossbauernhof am Ortsrand.

Ob rote oder grüne Anzeige, ihren Zweck hat die neue Messtafel offensichtlich schon erreicht: "Es wird jetzt gebremst", stellt ein Anwohner fest.