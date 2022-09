Nun haben sie ihr Zertifikat in der Tasche: 13 Lehrgangsteilnehmer innen und -teilnehmer aus dem Bäderland Bayerische Rhön und Thüringen haben an der Akademie für Gesundheitswirtschaft des Rhön-Saale Gründer- und Innovations-zentrums (RSG) in Bad Kissingen erfolgreich die berufsbegleitende Weiterbildung "Praxisanleitung in der Pflege gemäß DKG" durchlaufen., heißt es in einer Pressemitteilung des RSG.

Im Rahmen einer Feierstunde im RSG Bad Kissingen überreichten die Kursleiterin Karin Webert und Projektleiter Markus Staubach die Zertifikate. Dreizehn Pflegekräfte wurden in verschiedenen Modulen für den Theorie - Praxistransfer in der Pflegeausbildung geschult. RSG-Geschäftsführer Matthias Wagner gratulierte den Teil-nehmerinnen und Teilnehmern zu ihrem erfolgreichen Abschluss in einem außerordentlich wichtigen Bereich des Pflegeberufs.

Die praktische Ausbildung zur Fachkraft in der Pflege beansprucht über die Hälfte der gesamten Ausbildungszeit in den Pflegeberufen. Für diesen Lernprozess verantwortlich sind die Praxisanleitenden in den Einrichtungen. In der Weiterbildungsmaßnahme von November 2021 bis September 2022 wurde aufgezeigt, wie Lern- und Ausbildungssituationen im Pflegealltag erfolgreich gestaltet werden können.

Projektleiter Markus Staubach zog eine positive Bilanz zum 3. Weiterbildungskurs und äußerte sich hinsichtlich Einsatz und Leistung der Absolventen anerkennend. Die Auszubildenden in Deutschland lernen grundsätzlich an zwei Orten: der Schule und der jeweiligen Einrichtung im Gesundheitswesen. In der Schule findet die theoretische Ausbildung statt und auf der Station im Krankenhaus, im Wohnbereich der Senioreneinrichtung oder im ambulanten Pflegedienst die praktische Unterweisung.

Gerade hierbei seien die Praxisanleiterinnen und -anleiter im Besonderen gefordert, so Staubach. Ein Zitat in einer Hausaufgabe zum Thema "Anleitung in Corona-Zeiten" stimme ihn nachdenklich: "Früher war es mein Traumberuf - heute ist es ein Alptraum". Wie lässt sich solch eine Aussage bei Auszubildenden im Pflegeberuf vermeiden? Genau hier muss die Arbeit eines engagierten Praxisanleiters ansetzen, so sein Appell an die Absolventen der Weiterbildung. Die Praxisanleitung in der Pflegeausbildung ist nicht zu unterschätzen, wenn es um den Fachkräftemangel und die Zukunft des Pflegeberufes geht.

Die Wichtigkeit dieser Thematik verspürt die Akademie für Gesundheitswirtschaft am Gesundheitsstandort Bad Kissingen deutlich: So ist der nächste Kurs "Praxisanleitung in der Pflege" mit Beginn am 12. Dezember stark nachgefragt, so Geschäftsführer Matthias Wagner, aber es gibt noch freie Plätze. Bei den "Refresher-Workshops für Praxisanleiter" sind einige für 2022 bereits ausgebucht, Folgetermine und Themen für 2023 können bereits abgefragt werden.

Für den am 12. Dezember beginnenden Lehrgang sind noch Plätze verfügbar, Interessenten erhalten weitere Informationen im RSG Bad Kissingen, Sieboldstr. 7, 97688 Bad Kissingen, Tel.: 0971/723 60, anfrage@rsg-bad-kissingen.de sowie unter rsg-bad-kissingen.de. red